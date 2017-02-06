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الريمي: مقتل «أبو بكر البغدادي» بالإنزال الأميركي في البيضاء

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

أكد زعيم “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» قاسم الريمي، مقتل شخص يدعى “أبو بكر البغدادي» ضمن 14 شخصاً بينهم قيادات في التنظيم وأفراد عائلاتهم، سقطوا خلال عملية الإنزال الأميركي في محافظة البيضاء وسط اليمن الأسبوع الماضي. وفي تسجيل صوتي نشره موقع “الملاحم» التابع للتنظيم، قال الريمي إن الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفه بـ “أحمق البيت […] أقراء المزيد من المصدر

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