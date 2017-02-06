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اندلاع حريق في مظلات واكواخ عند شاطىء الرملة البيضاء

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

اندلع حريق في عدد من المظلات المثبتة عند شاطىء الدالية والاكواخ الخشبية، في منطقة الرملة البيضاء. وتوجهت سيارات الدفاع المدني لاخماد النيران ومنع امتدادها، في وقت فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث لمعرفة الملابسات. وطنية أخبار قد تهمكتوقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسالفتاة سورية من آل الشحاذة ضاعت في نهر […] أقراء المزيد من المصدر

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