اندلع حريق في عدد من المظلات المثبتة عند شاطىء الدالية والاكواخ الخشبية، في منطقة الرملة البيضاء. وتوجهت سيارات الدفاع المدني لاخماد النيران ومنع امتدادها، في وقت فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث لمعرفة الملابسات. وطنية أخبار قد تهمكتوقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسالفتاة سورية من آل الشحاذة ضاعت في نهر […] أقراء المزيد من المصدر
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