أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ”الإرهاب الإسلامي المتطرف” و”قوى الموت”. وقال ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، “لقوى الموت والدمار، اعلموا بأن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة”، مضيفا “سنتغلب على الإرهاب الإسلامي المتطرف ولن ندعه يتجذر في بلادنا”. وأضاف في […] أقراء المزيد من المصدر