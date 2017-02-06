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سنهزم الإرهاب الإسلامي المتطرف.. ترامب: لن نسمح لمن يريد تدمير الولايات المتحدة الدخول إليها

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ”الإرهاب الإسلامي المتطرف” و”قوى الموت”. وقال ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، “لقوى الموت والدمار، اعلموا بأن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة”، مضيفا “سنتغلب على الإرهاب الإسلامي المتطرف ولن ندعه يتجذر في بلادنا”. وأضاف في […] أقراء المزيد من المصدر

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