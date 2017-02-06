اضطرت طائرة الخطوط الفرنسية، القادمة من جزيرة رينو متجهة إلى باريس، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكب فرنسي الجنسية، مصاب بغيبوبة تمنعه من استكمال الرحلة. قالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء عبور الطائرة الفرنسية رحلة رقم ٦٧١ الأجواء المصرية، قادمة من جزيرة رينو فى طريقها إلى باريس، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء […] أقراء المزيد من المصدر