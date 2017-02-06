تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري من طراز لام 39 خلال محاولتها الهبوط في مطار النيرب العسكري بريف حلب مساء الأحد. وأكدت مواقع إعلامية تابعة للحكومة السورية مقتل قائد الطائرة الملازم أول الطيار باسل الشيخ مشيرة أن السقوط كان جراء عطل فني. من جهة أخرى، قتل أكثر من عشرين عنصراً لقوات الجيش السوري، خلال محاولات […] أقراء المزيد من المصدر