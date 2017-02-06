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 طائرة عسكرية سورية تتحطم بمطار النيرب بريف حلب

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري من طراز لام 39 خلال محاولتها الهبوط في مطار النيرب العسكري بريف حلب مساء الأحد. وأكدت مواقع إعلامية تابعة للحكومة السورية مقتل قائد الطائرة الملازم أول الطيار باسل الشيخ مشيرة أن السقوط كان جراء عطل فني. من جهة أخرى، قتل أكثر من عشرين عنصراً لقوات الجيش السوري، خلال محاولات […] أقراء المزيد من المصدر

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