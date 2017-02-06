آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل من الأردن: محكمة التمييز تصادق على إعدام 5 من أفراد خلية أربد الإرهابية

عاجل من الأردن: محكمة التمييز تصادق على إعدام 5 من أفراد خلية أربد الإرهابية

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

عاجل من الأردن: محكمة التمييز تصادق على إعدام 5 من أفراد خلية أربد الإرهابية أخبار قد تهمك‏العثور على قذيفتي “ب 7” و5 حشوات عائدة لها في كيس على جانب الطريق في بلدة سرحمول قضاء عاليهفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير أفغانستانفلكيّة جدة: أقوى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com