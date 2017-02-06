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فريق مدرسة مار مارون للبنات تأهل لنهائيات كرة القدم في الشمال

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

فاز فريق مدرسة مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في طرابلس، ضمن فعاليات البطولات والمسابقات المتنوعة للأنشطة التربوية المدرسية للبنات مواليد 2001-2002، متأهلا لنهائيات كرة القدم للتصفيات النهائية لمحافظة الشمال. وأقيم احتفال في حرم المدرسة، هنأت فيه مديرة المدرسة سميرة مفوض طلابها الذين يشاركون، للمرة الأولى، في هذه البطولة، وتوجهت اليهم بالقول: ” عندكم كل […] أقراء المزيد من المصدر

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