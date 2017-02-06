فاز فريق مدرسة مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في طرابلس، ضمن فعاليات البطولات والمسابقات المتنوعة للأنشطة التربوية المدرسية للبنات مواليد 2001-2002، متأهلا لنهائيات كرة القدم للتصفيات النهائية لمحافظة الشمال. وأقيم احتفال في حرم المدرسة، هنأت فيه مديرة المدرسة سميرة مفوض طلابها الذين يشاركون، للمرة الأولى، في هذه البطولة، وتوجهت اليهم بالقول: ” عندكم كل […] أقراء المزيد من المصدر