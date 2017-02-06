تراجع اليورو مقابل الدولار خلال تداولات اليوم الاثنين مع ازدياد المخاوف بشأن احتمال تطبيق (البريكزت) وعلى غرار الصدمة في نتائج الانتخابات الامريكية وفوز ترامب كانت صدمة انتخابات الرئاسة الفرنسية التي اعادت تركيز اهتمام المستثمرين للمخاطر السياسية في منطقة اليورو.

فلقد تراجع اليورو/دولار ليسجل ادنى مستوياته خلال اليوم البالغ 1.0709، وكان اخر تداول عند 1.0721، بنسبة 0.577٪ لليوم.

وقد تراجع اليورو بعد ان طلقت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة ترشيحها الرئاسي يوم الاحد حيث كانت على قائمة وعودها الخروج من منطقة اليورو وحماية فرنسا ضد العولمة.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن مرشح الرئاسة المحافظ فرانسوا فيون خسر منصبه المفضل كرئيس في الانتخابات ضد المحافظ ايمانويل ماكرون بعد اخبار عن تورط زوجته في فضيحة عمل وهمية.

وفي منطقة اليورو، وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن النمو في المصانع الألمانية ارتفع الى أعلى مستوياته في عامين ونصف في كانون الثاني/يناير ، فيما قفزت طلبيات المصانع بنسبة 5.22٪. وكانت هذه أكبر زيادة منذ كانون الثاني/يناير 20144..

وأظهر تقرير آخر أن ثقة المستثمرين تراجعت في منطقة اليورو في فبراير، وسط مخاوف من أن سياسات إدارة ترامب ستكون عبئا على النمو العالمي.

وتراجع اليورو/باوند بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 0.8598.

وفي الوقت نفسه، تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.15٪ ليصل إلى 1.2465 ، بعد مناقشة أقراء المزيد من المصدر