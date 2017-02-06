مباراة غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017 مباشر مباراة غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017, غرناطة يستضيف لاس بالماس اليوم على ملاعب نويفو لوس كارمينيس وهة اللقاء الذي يجمعهما بالجولة 21 من الدوري الإسباني, غرناطةي حتل المركز 20 وله 10 نقاط اما لاس بالماس فهو في المركز […] أقراء المزيد من المصدر