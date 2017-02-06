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متهم بقتل أمريكية في لندن يعترف بجريمته

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

اعترف شاب نرويجي من أصل صومالي يعاني فصاما في الشخصية اليوم الاثنين أمام محكمة بلندن بأنه قتل أمريكية وأصاب خمسة أشخاص آخرين في أغسطس. وأثناء مثوله أمام المحكمة أقر زكريا بولهان “19 عاما”، بأنه قتل عمدا الضحية مع مسؤولية مخفضة بسبب الفصام. وأقر بأنه طعن دارلين هورتون “64 عاما-مدرسة متقاعدة” مساء 3 أغسطس في الحي […] أقراء المزيد من المصدر

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