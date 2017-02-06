اعترف شاب نرويجي من أصل صومالي يعاني فصاما في الشخصية اليوم الاثنين أمام محكمة بلندن بأنه قتل أمريكية وأصاب خمسة أشخاص آخرين في أغسطس. وأثناء مثوله أمام المحكمة أقر زكريا بولهان “19 عاما”، بأنه قتل عمدا الضحية مع مسؤولية مخفضة بسبب الفصام. وأقر بأنه طعن دارلين هورتون “64 عاما-مدرسة متقاعدة” مساء 3 أغسطس في الحي […] أقراء المزيد من المصدر