قال مسؤولون في هندوراس إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين اليوم الأحد في تصادم حافلة بشاحنة على مشارف العاصمة. وقال كارلوس إسبانا نائب مفتش شرطة النقل إن الحادث وقع على بعد عشرة كيلومترات من العاصمة تيجوسيجالبا على طريق يؤدي إلى جنوب البلاد. وأضاف أن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم في موقع […] أقراء المزيد من المصدر