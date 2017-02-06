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مقتل 13 وإصابة 30 في تصادم حافلة بشاحنة في هندوراس

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

قال مسؤولون في هندوراس إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين اليوم الأحد في تصادم حافلة بشاحنة على مشارف العاصمة. وقال كارلوس إسبانا نائب مفتش شرطة النقل إن الحادث وقع على بعد عشرة كيلومترات من العاصمة تيجوسيجالبا على طريق يؤدي إلى جنوب البلاد. وأضاف أن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم في موقع […] أقراء المزيد من المصدر

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