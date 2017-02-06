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واشنطن بوست: ايران أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى في السنوات الـ 40 الماضية

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست الامريكية أن الجمهورية الاسلامية الايرانية أقوى من أي وقت مضى خلال 40 عاماً الأخيرة محذرة من استمرار ترامب في زيادة الضغط على طهران. وأكدت الصحيفة الامريكية أن الرئيس دونالد ترامب يريد زيادة الضغوط على ايران، ويتخذ موقف متشدد ضد سياسات ايران في المنطقة، ولكن طهران حالياً أقوى من أي وقت مضى. […] أقراء المزيد من المصدر

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