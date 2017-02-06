اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست الامريكية أن الجمهورية الاسلامية الايرانية أقوى من أي وقت مضى خلال 40 عاماً الأخيرة محذرة من استمرار ترامب في زيادة الضغط على طهران. وأكدت الصحيفة الامريكية أن الرئيس دونالد ترامب يريد زيادة الضغوط على ايران، ويتخذ موقف متشدد ضد سياسات ايران في المنطقة، ولكن طهران حالياً أقوى من أي وقت مضى. […] أقراء المزيد من المصدر