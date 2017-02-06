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‏هزة تضرب جنوب غرب ⁧‫إسطنبول‬⁩، صباح اليوم 

Posted by on February 6, 2017 0 Comment

‏هزة بقوة 5.3 على مقياس ريختر تضرب ولاية “جناق قلعة” جنوب غرب ⁧‫إسطنبول‬⁩، صباح اليوم من دون خسائر مادية أو بشرية. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في […] أقراء المزيد من المصدر

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