‏هزة بقوة 5.3 على مقياس ريختر تضرب ولاية “جناق قلعة” جنوب غرب ⁧‫إسطنبول‬⁩، صباح اليوم من دون خسائر مادية أو بشرية. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في […] أقراء المزيد من المصدر