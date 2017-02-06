هزة بقوة 5.3 على مقياس ريختر تضرب ولاية “جناق قلعة” جنوب غرب إسطنبول، صباح اليوم من دون خسائر مادية أو بشرية. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في […] أقراء المزيد من المصدر
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