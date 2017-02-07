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أول سعودي يعتنق المسيحية ويدعو للتبشير في المملكة.. «الشمري»: رايت المسيح في الحلم 

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

أليتيا – أثارت الحلقات الأولى لبرنامج المجلة السعودية الذي يعرض على فضائية الحياة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرأي العام السعودي، وذلك بعدما تفاجأ الجميع ببث حلقات متلفزة لشخص يدعى خالد الشمري، سعودي الجنسية، أعلن ارتداده ويدعو لذلك من خلال برنامجه. ويروي الشمري، من خلال تجربته، خلال حلقات البرنامج الذي يستهله بموسيقى سعودية ومقاطع […] أقراء المزيد من المصدر

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