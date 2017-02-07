البيت الأبيض يصدر قائمة تضم 78 هجوما إرهابيا لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة أصدر البيت الأبيض في وقت متأخر من أمس الأثنين قائمة تضم 78 هجوما إرهابيا، من بينها الهجوم الذي وقع في سوق بمناسبة أعياد الميلاد في برلين خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، يعتقد الرئيس الأمريكي أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة. ووفقا لصحيفة […] أقراء المزيد من المصدر