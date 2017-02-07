آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » البيت الأبيض يصدر قائمة من 78 هجوما إرهابيا لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة

البيت الأبيض يصدر قائمة من 78 هجوما إرهابيا لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

البيت الأبيض يصدر قائمة تضم 78 هجوما إرهابيا لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة أصدر البيت الأبيض في وقت متأخر من أمس الأثنين قائمة تضم 78 هجوما إرهابيا، من بينها الهجوم الذي وقع في سوق بمناسبة أعياد الميلاد في برلين خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، يعتقد الرئيس الأمريكي أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة. ووفقا لصحيفة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com