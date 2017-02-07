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العفو الدولية: النظام السوري قتل 13 ألف شخص بإعدامات جماعية بسجن صيدنايا

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

قالت منظمة العفو الدولية إن النظام السوري قتل نحو 13 الف سجين في إعدامات جماعية. وحسب المنظمة في تقريرها اليوم الثلاثاء فإن هؤلاء الأشخاص قتلوا في الفترة بين عام 2011 و20155 دون إجراءات قانونية بسجن صيدنايا سيء السمعة القريب من العاصمة السورية دمشق. وأوضحت المنظمة أن أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون. وقالت المنظمة في تقريرها […] أقراء المزيد من المصدر

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