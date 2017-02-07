قالت منظمة العفو الدولية إن النظام السوري قتل نحو 13 الف سجين في إعدامات جماعية. وحسب المنظمة في تقريرها اليوم الثلاثاء فإن هؤلاء الأشخاص قتلوا في الفترة بين عام 2011 و20155 دون إجراءات قانونية بسجن صيدنايا سيء السمعة القريب من العاصمة السورية دمشق. وأوضحت المنظمة أن أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون. وقالت المنظمة في تقريرها […] أقراء المزيد من المصدر