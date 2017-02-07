ضبطت أستراليا أكبر كمية كوكايين في تاريخها بلغت حوالي 1.4 طن كانت في مركب شراعي وتقدر قيمتها بـ237 مليون دولار أمريكي، وفق ما أكده وزير الهجرة بيتر داتن. وذكرت الشرطة أن الزورق الذي أخفيت فيه المخدرات أبحر من نيوزيلندا وتسلم المخدرات من زورق آخر في جنوب المحيط الهندي. أعلنت أستراليا الاثنين أنها ضبطت أكبر كمية […] أقراء المزيد من المصدر