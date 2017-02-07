ألقت الجهات الأمنية التابعة لأمن الحرمين الشريفين القبض على شخص حاول حرق الكعبة المشرفة عن طريق سكب بنزين وإشعال النار بها، وفقا لمقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. وتدافع المعتمرون للدفاع عن قبلتهم، وحاولوا الإمساك بالجاني قبل أن تتدخل قوات الأمن للقبض عليه، ووفقاً لتحقيقات أولية يُعتقد أن الجاني مختلٌّ عقلياً. وتعالت صراخ […] أقراء المزيد من المصدر
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