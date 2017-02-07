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ضبط شخص حاول حرق الكعبة

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

ألقت الجهات الأمنية التابعة لأمن الحرمين الشريفين القبض على شخص حاول حرق الكعبة المشرفة عن طريق سكب بنزين وإشعال النار بها، وفقا لمقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. وتدافع المعتمرون للدفاع عن قبلتهم، وحاولوا الإمساك بالجاني قبل أن تتدخل قوات الأمن للقبض عليه، ووفقاً لتحقيقات أولية يُعتقد أن الجاني مختلٌّ عقلياً. وتعالت صراخ […] أقراء المزيد من المصدر

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