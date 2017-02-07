عاجل.. البيت الأبيض: لا توجد رغبة لإضافة دول جديدة لـ”حظر السفر المؤقت”.أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض، أكد أنه لا توجد رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لإضافة دول جديدة لقائمة حظر السفر المؤقت. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو […] أقراء المزيد من المصدر