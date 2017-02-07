آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: البيت الأبيض يعلق على إضافة دول جديدة لحظر السفر

عاجل: البيت الأبيض يعلق على إضافة دول جديدة لحظر السفر

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

عاجل.. البيت الأبيض: لا توجد رغبة لإضافة دول جديدة لـ”حظر السفر المؤقت”.أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض، أكد أنه لا توجد رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لإضافة دول جديدة لقائمة حظر السفر المؤقت. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com