أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أمس الإثنين، عن بدء شراء الأسلحة الخفيفة لتوريدها إلى المقاتلين الأكراد فى العراق بأسرع ما يمكن. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية . وجاء فى بيان لوزارة الدفاع أنه “تجرى مشتريات السلاح. والهدف هو تسليمه بأسرع ما يمكن، حسب إمكانيات الموردين”. يذكر، أن كندا بدأت فى أغسطس عام 2014 بتوريد الأسلحة والذخائر […] أقراء المزيد من المصدر