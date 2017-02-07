أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أمس الإثنين، عن بدء شراء الأسلحة الخفيفة لتوريدها إلى المقاتلين الأكراد فى العراق بأسرع ما يمكن. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية . وجاء فى بيان لوزارة الدفاع أنه “تجرى مشتريات السلاح. والهدف هو تسليمه بأسرع ما يمكن، حسب إمكانيات الموردين”. يذكر، أن كندا بدأت فى أغسطس عام 2014 بتوريد الأسلحة والذخائر […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » كندا تبدأ بشراء أسلحة لتوريدها إلى المقاتلين الأكراد فى العراق
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