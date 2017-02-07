مباشر مباراة بايرن ميونخ و فولفسبورج نهائي كأس ألمانيا 2016/2017 الثلاثاء 07/02/2017, Bayern Munich Wolfsburg, مباشر مباراة بايرن ميونخ و فولفسبورج نهائي كأس ألمانيا الثلاثاء 07/02/2017. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج اليوم الثلاثاء 7-2-2017 في نهائي كأس ألمانيا, اليوم يستضيف ملعب أليانز آرينا فريق بايرن ميونخ في مدينة ميونخ الألمانية هذا اليوم في العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة […] أقراء المزيد من المصدر