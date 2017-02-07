كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، تعهداته بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بما سماه “الإرهاب الإسلامي المتطرف» و”قوى الموت». وقال ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: “لقوى الموت والدمار، اعلموا أن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة»، مضيفاً: “سنتغلب على الإرهاب الإسلامي المتطرف ولن ندعه يتجذر في […] أقراء المزيد من المصدر