آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏الحريري: لن نفطي على أحد ومن ارتكب سيدفع الثمن 

‏الحريري: لن نفطي على أحد ومن ارتكب سيدفع الثمن 

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

‏الحريري: اذا كانت هناك ارتكابات فلسنا بوارد التغطية على أحد وتأكدوا ان من ارتكب سيدفع الثمن ومن لم يرتكب وتم التشهير به سيتم الاعتذار منه أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com