‏الحريري: اذا كانت هناك ارتكابات فلسنا بوارد التغطية على أحد وتأكدوا ان من ارتكب سيدفع الثمن ومن لم يرتكب وتم التشهير به سيتم الاعتذار منه أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة […] أقراء المزيد من المصدر