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‏توقيف اللبناني ممدوح الفليطي على حاجز الجيش في عرسال لارتباطه بالمجموعات المسلحة

Posted by on February 7, 2017 0 Comment

‏توقيف اللبناني ممدوح الفليطي على حاجز الجيش في عرسال لارتباطه بالمجموعات المسلحة أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري […] أقراء المزيد من المصدر

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