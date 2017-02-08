أفادت صحيفة “ABC»، بأنه تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من المجمع الصناعي في محافظة فالنسيا الإسبانية، إثر اندلاع حريق قوي. وقالت الصحيفة، إن “إنفجارا قويا وقع في مؤسسة “Indukern» في مدينة باتيرنيه في إسبانيا، التي تعمل في مجال إنتاج الكلور، وذلك عندما قام أحد العاملين بسكب ونقل منتجات كيميائية». وبعد الانفجار اندلع حريق كبير، وانتشر […] أقراء المزيد من المصدر