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إدارة ترامب تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

ذكرت مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس اقتراح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية. وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بإجراء مشاورات مع عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية حول هذا الإجراء المحتمل، الذي في حال تطبيقه سيؤدي إلى توسيع العقوبات التي سبق لواشنطن أن فرضتها على عدد من الشخصيات […] أقراء المزيد من المصدر

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