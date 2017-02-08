آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » إسطنبول تكشف خطة داعش للهجوم على البرلمان التركي

إسطنبول تكشف خطة داعش للهجوم على البرلمان التركي

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

كشف مكتب كبير المدعين العموميين في مدينة إسطنبول التركية أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضعت خطة للهجوم على مبنى البرلمان التركي.وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء أن مكتب كبير مدعين العموم في إسطنبول أعد لائحة اتهام تضمنت قيام أحد عناصر “داعش” برصد الأماكن القريبة من مبنى البرلمان التركي، تمهيداً لهذا الهجوم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com