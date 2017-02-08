كشف مكتب كبير المدعين العموميين في مدينة إسطنبول التركية أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضعت خطة للهجوم على مبنى البرلمان التركي.وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء أن مكتب كبير مدعين العموم في إسطنبول أعد لائحة اتهام تضمنت قيام أحد عناصر “داعش” برصد الأماكن القريبة من مبنى البرلمان التركي، تمهيداً لهذا الهجوم […] أقراء المزيد من المصدر