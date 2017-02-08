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اضراب واعتصام السبت للمتعاقدين المجازين في التعليم الأساسي

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

اعلنت لجنة المتعاقدين المجازين والمستعان بهم في التعليم الأساسي، في بيان، “انه “إيمانا منا بحق المدرس المتعاقد بحياة كريمة، ورفضا لسياسة اللامبالاة الرسمية والمماطلة والتسويف في دفع مستحقات المتعاقدين للفصل الاول رغم توفر الاعتمادات المالية لها…ورفعا للصوت في وجه مشروع التعاقد الوظيفي المشؤوم، ومطالبة بإنهاء بدعة التعاقد ونزع فتيل “قنبلة” المستعان بهم، كما وصفها الوزير […] أقراء المزيد من المصدر

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