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العثور على مغارة جديدة فيها بقايا مخطوطات البحر الميت

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

للأسف لم يعثر علماء الآثار خلال أول أعمال حفريات تنفذها مجموعة من علماء الآثار في الستين سنة الأخيرة في مغارات شمال غرب البحر الميت للبحث عن مخطوطات جديدة. ولكن على الأقل هذا يفتح الباب ويؤكد أنه لا يزال هناك الكثير ليكتشف في هذه المغارات. يذكر أن بداية اكتشاف المخطوطات كانت عام 1947 وذلك صدفة على […] أقراء المزيد من المصدر

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