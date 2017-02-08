للأسف لم يعثر علماء الآثار خلال أول أعمال حفريات تنفذها مجموعة من علماء الآثار في الستين سنة الأخيرة في مغارات شمال غرب البحر الميت للبحث عن مخطوطات جديدة. ولكن على الأقل هذا يفتح الباب ويؤكد أنه لا يزال هناك الكثير ليكتشف في هذه المغارات. يذكر أن بداية اكتشاف المخطوطات كانت عام 1947 وذلك صدفة على […] أقراء المزيد من المصدر