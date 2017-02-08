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المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية الفرنسية : ساعترف بدولة فلسطين

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

أكّد المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية الفرنسية بنوا هامون على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء 8 أوت 2017 اثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يؤدي زيارة إلى باريس أنه مستعد للاعتراف بدولة فلسطين في صورة انتخابه رئيسا لفرنس أخبار قد تهمكترامب علي توتير: قرارات مهمة للغاية خلال ساعاتعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان […] أقراء المزيد من المصدر

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