أكّد المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية الفرنسية بنوا هامون على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء 8 أوت 2017 اثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يؤدي زيارة إلى باريس أنه مستعد للاعتراف بدولة فلسطين في صورة انتخابه رئيسا لفرنس أخبار قد تهمكترامب علي توتير: قرارات مهمة للغاية خلال ساعاتعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان […] أقراء المزيد من المصدر