أصدر الإدعاء العام الألماني، أمرا بالقبض على سوري يُعْتَقَد أنه كان قد اغتصب امرأة عند نقطة تفتيش تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية» (داعش) في سوريا. وأعلن الادعاء العام الألماني في كالسروه، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 31 عاما اليوم في دائرة فوربومرن التابعة لولاية مكلينبورغ فوربومرن بشرق ألمانيا . ويتهم المحققون […] أقراء المزيد من المصدر