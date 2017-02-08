وصلت حاملة الطائرات النووية “جورج بوش” إلى قاعدة سودا-بي في جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مياه الخليج العربي، في تطور لافت بعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وتعهد الرئيس “ترامب” بسحق “داعش”. وستتوجه القافلة البحرية النووية إلى الشرق الأوسط برفقة مجموعة من السفن الحربية الأمريكية الضاربة التي […] أقراء المزيد من المصدر