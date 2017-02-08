دعت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو إلى حضور سهرة “عن الملحنين والمؤلفين اللبنانيين”، يحييها الخوري نعوم خوري والسوبرانو ماري ـ جوزي مطر، غدا السابعة والنصف مساء، في مناسبة عيد مار مارون. ويعود ريع السهرة التي يرعاها رئيس أساقفة فرنسا للموارنة والزائر الرسولي على أوروبا الغربية المطران مارون ناصر الجميل، إلى مؤسسة “البيت الفرنسي ـ اللبناني” […] أقراء المزيد من المصدر
Home » فنون » سهرة موسيقية لبنانية بدعوة من سهرة موسيقية لبنانية بدعوة من بلدية باريس غدا لمناسبة عيد مار مارون غدا لمناسبة عيد مار مارون
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