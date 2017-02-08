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عاجل.. الجيش التركي: مقتل 58 من داعش في عمليات مدينة الباب السورية

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

عاجل.. الجيش التركي: مقتل 58 من داعش في عمليات مدينة الباب السورية أخبار قد تهمكمنع أغاني مادونا بسبب مهاجمتها ترامبعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولصدور الترتيب العالمي لقوة “جوازات السفر” لدول العالم 2017 ولبنان افضل من افغانستان ومن اثيوبياقائد “وحدة مكافحة المخدّرات” في فنلندا متورّط بتهريب المخدّرات!حسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى […] أقراء المزيد من المصدر

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