عاجل.. مصادر إسرائيلية: تضرر حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالقرب من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر