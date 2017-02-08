Leicester City vs Derby County England FA Cup, يواجه ليستر سيتي فريق ديربي كاونتي وذلك ضمن دور الـ32 من كأس الإتحاد الإنجليزي, اللقاء الذي يقام على أرض ملعب ووكرز ستديوم. ويسعى كلا الفريقين الى تحقيق الفوز من أجل والصعود للدور المقبل. مباراة ليستر سيتي و ديربي كاونتي ,مباشر ليستر سيتي , مباشر ديربي كاونتي, موعد […] أقراء المزيد من المصدر