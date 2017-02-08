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مجلس الوزراء يناقش الموازنة اليوم دون سلسلة الرواتب.. دعوات لكبح الاحتدام و التشنجات وقانون «الميقاتي» يتقدم مجدداً

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

الاحتدام السياسي في لبنان مستمر في التصاعد، حول قانون الانتخابات، وربما حول الموازنة العامة اليوم، الى حد مناشدة وزير الداخلية نهاد المشنوق للرئيس ميشال عون التدخل لخفض منسوب التشنجات المتفاقمة، ومتمنيا عليه مراجعة بعض المواقف. في المقابل، طرح وزير العدل سليم جريصاتي المحسوب على رئاسة الجمهورية مسألة بالغة الحساسية تمثلت في اقتراحه اخضاع اجهزة الرقابة […] أقراء المزيد من المصدر

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