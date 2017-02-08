مصدر سوري للميادين: الموقع المستهدف يواجه مواقع لمسلحي جبهة النصرة في بلدة الحميدية الملاصقة لمدينة البعث أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محاموننجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط […] أقراء المزيد من المصدر