كشف مسؤولون أمريكيون اليوم، عن أن إيران أزالت “صاروخا قويا” من منصة إطلاق توجد في شرق العاصمة طهران قبل بضعة أيام، بعد الإعداد على ما يبدو لإطلاقه. وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، نقلا عن المسؤولين، أن صورا التقطها قمرا صناعيا في 3 فبراير الجاري أظهرت تجهيز صاروخ من طراز /سفير/ للإطلاق في إيران.. مضيفة أن […] أقراء المزيد من المصدر