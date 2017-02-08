آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » من دون معرفة السبب.. إيران تسحب صاروخا من منصة إطلاق بعد الإعداد لإطلاقه

من دون معرفة السبب.. إيران تسحب صاروخا من منصة إطلاق بعد الإعداد لإطلاقه

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

كشف مسؤولون أمريكيون اليوم، عن أن إيران أزالت “صاروخا قويا” من منصة إطلاق توجد في شرق العاصمة طهران قبل بضعة أيام، بعد الإعداد على ما يبدو لإطلاقه. وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، نقلا عن المسؤولين، أن صورا التقطها قمرا صناعيا في 3 فبراير الجاري أظهرت تجهيز صاروخ من طراز /سفير/ للإطلاق في إيران.. مضيفة أن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com