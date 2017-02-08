‏ريفي عبر “تويتر”: مطار الرئيس رينيه معوض مرفق حيوي للشمال ولكل لبنان والمطلوب تشغيل المطار وعدم الإمعان في تجاهل عكار وأهله. أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات […] أقراء المزيد من المصدر