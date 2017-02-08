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‏ريفي: مطار الرئيس رينيه معوض مرفق حيوي للشمال ولكل لبنان 

Posted by on February 8, 2017 0 Comment

‏ريفي عبر “تويتر”: مطار الرئيس رينيه معوض مرفق حيوي للشمال ولكل لبنان والمطلوب تشغيل المطار وعدم الإمعان في تجاهل عكار وأهله. أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات […] أقراء المزيد من المصدر

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