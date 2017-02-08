قطع طريق الشويفات عند مفرق الصحرا بالاطارات المشتعلة وتعمل عناصر مفرزة سير بعبدا على اعادة فتحها أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب […] أقراء المزيد من المصدر
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