كانوا يمارسون الزنا والشذوذ بعلانية حتى أمام الأطفال وفي الشوارع وكان يوجد بها بيوت للدعارة في كل مكان، وتنتشر غرف صغيرة لممارسة الرذيلة لا يوجد بها سوى فراش كان تجارها وأكابرها يتلذذون بمشاهد إباحية حين يأمرون عبيدهم بممارسة الجنس مع الخادمات أمام أعينهم كانوا يرسمون الصور الإباحية على جدران منازلهم أمام الأطفال والنساء والكبار، حتى […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » 8 مدن اختفت تماماً منها مدينة بومبي الملعونة..الشهيرة بالزنا والشذوذ والإباحية قبل التاريخ
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