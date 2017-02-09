بيروت، لبنان، شباط 2017 – أقام مجلس أمناء المؤسّسة الصحيّة للطائفة الدرزيّة مؤتمرًا صحفيًّا لإطلاق المجمّع الطبّي الأكاديمي المتكامل، عين وزين مديكال ڤيليدج؛ وذلك نهار السبت 4 شباط 2017 في فندق فينيسيا، بيروت. حضر الحفل الوزير أيمن شقير، ورئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسّسة، وأعضاء من مجلس أمناء مستشفى الجبل في قرنايل، إلى جانب أطبّاء ومدراء ورؤساء دوائر طبيّة وإداريّة في عين وزين مديكال ڤيليدج، ونائب نقيب المحرّرين في لبنان وحشد من أهل الصحافة والإعلام.

يعدّ إطلاق عين وزين مديكال ڤيليدج قفزة نوعيّة في مسيرة المؤسّسة الصحيّة للطائفة الدرزيّة، حيث يمثّل مشروعًا طليعيًا رائدًا، يجسّد جزءًا من الرؤية الكاملة للمؤسّسة في تحقيق مسيرة النموّ الاستراتيجي المتواصل لمواكبة تطوّر المجتمع واحتياجاته في تقديم خدمات طبية، ورعائيّة، وأكاديمية، واجتماعية، وبحثيّة شاملة.

بدايةً، تحدّث رئيس مجلس أمناء المؤسّسة القاضي عباس الحلبي مرحّبًا بالحاضرين، قائلًا: “لقد أصبحنا على مشارف تقديم خدمات متكاملة من حرمٍ رحبٍ في عين وزين، يؤمّن احتياجات مجتمع يتخطّى الحدود الجغرافيّة والمناطقيّة الضيّقة. فاليوم، نحتفل معًا بدخول مرحلة الرعاية المتكاملة والشاملة طبيًّا وأكاديميًّا واجتماعيًّا، عنوانها عين وزين مديكال ڤيليدج”، مضيفًا: ” لم يأتِ اسم عين وزين مديكال ڤيليدج من فراغ… فهو كان الامتداد الطبيعي لمجمّعٍ طبّي أكاديمي متكامل، تخطّى بفكره الشموليّ حدود مستشفى، أو دارًا لرعاية المسنّين، أو حتّى مفهوم أقراء المزيد من المصدر