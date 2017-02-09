أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، في 13 فبراير (شباط) بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وقال بيان للمكتب الرئاسي الأمريكي “يرغب الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ترودو في عقد لقاء بناء حول تقوية العلاقات بين دولتينا”. وسيكون ترودو ثالث زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض بعد اجتماعه الأسبوع الماضي […] أقراء المزيد من المصدر