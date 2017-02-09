أكدت الداخلية البحرينية اليوم الخميس في مؤتمر صحفي أنها نفذت عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعضها لا يزال مستمرا، مضيفة أن الفارون في القارب أطلقوا النار على القوة الأمنية التي ردت عليهم وسيطرت على القارب. كما أفادت بمقتل نحو 33 ارهابيين في البحر أثناء محاولتهم الهروب إلى إيران. أخبار قد تهمكتوقيف شخص بجرم تزوير واحتيال […] أقراء المزيد من المصدر