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الداخلية البحرينية: تنفيذ عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعضها لا يزال مستمرا

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

أكدت الداخلية البحرينية اليوم الخميس في مؤتمر صحفي أنها نفذت عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعضها لا يزال مستمرا، مضيفة أن الفارون في القارب أطلقوا النار على القوة الأمنية التي ردت عليهم وسيطرت على القارب. كما أفادت بمقتل نحو 33 ارهابيين في البحر أثناء محاولتهم الهروب إلى إيران. أخبار قد تهمكتوقيف شخص بجرم تزوير واحتيال […] أقراء المزيد من المصدر

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