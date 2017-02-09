اقيم في روما امس، حفل تدشين مكتبة المعهد الحبري البطريركي الماروني بعد صلاة مساء العيد، برعاية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسيد سليم صفير وعائلته. وقد رفعت على مدخل المكتبة لوحة حملت اسم الدكتور صفير الذي أراد بمساهمته لإعادة تأهيل المكتبة العريقة أن يكون داعما لإرث الكنيسة المارونية ومحافظا عليه. حضر الإحتفال […] أقراء المزيد من المصدر