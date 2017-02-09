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سبب الانفجار في مترو باريس “عطل كهربائي” ما ادى الى سقوط عدد من الاصابات

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

سبب الانفجار في مترو باريس “عطل كهربائي” ما ادى الى سقوط عدد من الاصابات أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى […] أقراء المزيد من المصدر

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