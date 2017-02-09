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عاجل.. البنتاغون: مقتل 11 من القاعدة في غارتين أميركيتين قرب إدلب

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

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