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عاجل: جرح شخصين بإطلاق نار في تل أبيب وتوقيف المنفذ

Posted by on February 9, 2017 0 Comment

عاجل – وسائل إعلام اسرائيلية: جرح شخصين على الأقل بإطلاق نار في سوق في تل أبيب وتوقيف المنفذ أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهحسون يترحم على […] أقراء المزيد من المصدر

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