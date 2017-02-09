عاجل – وسائل إعلام اسرائيلية: جرح شخصين على الأقل بإطلاق نار في سوق في تل أبيب وتوقيف المنفذ أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهحسون يترحم على […] أقراء المزيد من المصدر
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