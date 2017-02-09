عاجل: مجموعة كبيرة من الحاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل قبل قليل، وسط حراسة مشددة من الجيش الاسرائيلي . هذا في وقت هاجمت قوات اسرائيلية، مؤتمراً للحملة الدولية “الجيتو” والمطالبة باخلاء المستوطنين من قلب الخليل وازالة كافة الاغلاقات منها. وكانت القوى السياسية والوطنية، قد نظمت مؤتمراً في مدرسة قرطبة الاساسية المختلطة والمتاخمة للبؤرة الاستيطانية […] أقراء المزيد من المصدر